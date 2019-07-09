Роздягнений Монфіс зі Світоліною святкують перемогу Еліни в півфінал Wimbledon (відео)



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Ґаель Монфіс безмежно радіє за кохану Instagram

Емоцій у закоханих голуб'ят було дуже багато

Еліна Світоліна і разом зі своїм любасом Ґаелем Монфісом поділилися у спільному Instagram невеличким відео з готельного номеру. Про те, як вони святкують перший у кар’єрі Еліни вихід у півфінал Grand Slam.

Ґаель на голому торсі витанцьовує навколо коханої, немов спраглий до любові кіт під час березневих залицянь.

Нагадаємо, що у півфіналі Wimbledon Світоліна зустрінеться з румункою Сімоною Халеп.