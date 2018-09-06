Еліна Світоліна завершила співпрацю з французьким тренером Тьєррі Асьоном



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За час роботи з Асьоном тенісистка виграла вісім титулів WTA

Еліна Світоліна і Тьєррі Асьон розпочали співпрацю наприкінці грудня 2016-го року. Тоді українка після закінчення сезону розлучилася з британським наставником Ієном Хьюзом, а в її команду також увійшов спаринг-партнер Ендрю Беттлс.

За час роботи з Асьоном тенісистка виграла вісім титулів WTA (з них чотири - категорії Premier 5), встановила особистий і національний рекорд в рейтингу (3-й рядок у вересні минулого року), вперше пройшла на Підсумковий турнір WTA, а також зіграла у чвертьфіналах на Ролан Гаррос-2017 і Відкритому чемпіонаті Австралії-2018, показала найкращі результати на Вімблдоні (2017) і US Open (2017-2018) - четвертий раунд.

«Дуже важливо завершити будь-яку співпрацю в правильний момент, - говорить менеджер тенісистки Стефан Гуров, глава «Top Five». - Еліна і Тьєррі прийняли спільне рішення і з повагою один до одного завершили свою співпрацю після US Open».

На своєму останньому турнірі, Відкритому чемпіонаті США, Світоліна дійшла до 1/8 фіналу, де програла Анастасії Севастовій з Латвії.

Гуров також зазначив, що Ендрю Беттлс залишається в команді українки. «На даний момент ми шукаємо нового тренера для Еліни Світоліної і незабаром зможемо оголосити його ім'я».

Джерело: btu.org.ua