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    Світоліна не зуміла вийти у чвертьфінал US Open

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    Еліна Світоліна. Фото ФТУ - Світоліна не зуміла вийти у чвертьфінал US Open
    Еліна Світоліна. Фото ФТУ

    Українська тенісистка поступилася в 1/8 фіналу представниці Латвії

    Еліна Світоліна завершила виступи на Відкритому тенісному чемпіонаті США 2018 року.

    Перша ракетка України зазнала поразки у четвертому колі одиночних змагань, поступившись Анастасії Севастовій з Латвії.

    Світоліна невдало розпочала матч, програвши першу ж свою подачу. Внаслідок цього суперниця вийшла вперед, а у дев’ятому геймі зробила ще один брейк, вигравши сет 6:3.

    У другому відтинку зустрічі вже Еліна була господаркою на подачах Анастасії. Українка програла лише один гейм – 6:1.

    А от у третьому сеті щось зламалося у грі Світоліної. Жодного виграного сету, і, як наслідок, поразка у матчі.

    Поєдинок протривав годину та 23 хвилини. Еліна двічі подавала навиліт (суперниця чотири рази) та ще двічі допустила подвійні помилки.

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    Нагадаємо, свій поєдинок 1/8 фіналу у понеділок повинна зіграти Леся Цуренко.

    US Open – 2018

    The Grand Slam

    Жіночий тенісний турнір у Нью-Йорку, США

    Призовий фонд: $40,912,000

    Четверте коло

    Анастасія Севастова (Латвія, 19) – Еліна Світоліна (Україна, 7) – 6:3, 1:6, 6:0

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