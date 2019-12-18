ESPN назвав найкращого боксера року



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Сауль Альварес ringside24.com

Почесний титул дістався мексиканському чемпіону WBA у середній вазі Саулю Альваресу

Чемпіона світу з боксу WBA у середній вазі Сауля Альвареса визнали найкращим боксером року за версією телеканалу ESPN.

«Дуже вдячний за це визнання. Це лише черговий крок у кар'єрі», - прокоментував боксер.

ESPN уже називав Альвареса найкращим боксером 2015 року.

Поточного року Альварес серед інших боїв переміг росіянина Сєргєя Ковальова. Успіх зробив боксера третім мексиканцем, який виборював чемпіонські титули у чотирьох категоріях. Він також став другим після Генрі Армстронга у 1938 році боксером в історії спорту, який володів поясами чемпіона у трьох категоріях одноча