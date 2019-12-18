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    ESPN назвав найкращого боксера року

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    Сауль Альварес&nbsp; - ESPN назвав найкращого боксера року
    Сауль Альварес 
    ringside24.com

    Почесний титул дістався мексиканському чемпіону WBA у середній вазі Саулю Альваресу

    Чемпіона світу з боксу WBA у середній вазі Сауля Альвареса визнали найкращим боксером року за версією телеканалу ESPN.

    «Дуже вдячний за це визнання. Це лише черговий крок у кар'єрі», - прокоментував боксер.

    ESPN уже називав Альвареса найкращим боксером 2015 року.

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    Поточного року Альварес серед інших боїв переміг росіянина Сєргєя Ковальова. Успіх зробив боксера третім мексиканцем, який виборював чемпіонські титули у чотирьох категоріях. Він також став другим після Генрі Армстронга у 1938 році боксером в історії спорту, який володів поясами чемпіона у трьох категоріях одноча
    бокс Сауль Альварес
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