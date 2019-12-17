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    Неймовірний гол воротаря хокейної збірної Фінляндії (відео)

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    Франс Туохімаа&nbsp; - Неймовірний гол воротаря хокейної збірної Фінляндії (відео)
    Франс Туохімаа 
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    Фінський голкіпер забив у дебютному поєдинку за національну команду

    Воротар збірної Фінляндії з хокею Франс Туохімаа яскраво вписав своє ім’я в історію національної команди. Уже в дебютному поєдинку за головну команду країни голкіпер закинув шайбу в ворота суперника.

    У поєдинку Кубка Першого каналу проти Швеції тренер суперника наприкінці ігрового часу третього періоду замінив свого воротаря на шостого гравця. Однак атака шведської команди захлинулася. Натомість Туохімаа від свої воріт забив у порожні ворота шведів.

    Фінляндія в підсумку перемогла – 5:1. А результативний ворота зберіг собі на пам’ять шайбу з поєдинку.

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    хокей
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