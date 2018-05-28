Фанати «Альбасете» благають Зозулю залишитися в команді (відео)
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Роман Зозуля. Фото: ФК Альбасете
Фанати «Альбасете» заспівали пісню на честь українського футболіста
Фанати іспанського клубу «Альбасете» просять українського форварда Романа Зозулю залишитися в команді.
Про це повідомляє агента Зозулі Володимир Кузьменк в Facebook.
Фанати «Альбасете» після матчу проти «Барселони-Б» заспівали пісню на честь українського футболіста.
Нагадаємо, що «Альбасете» вдома розписав суху нічию з «Барселоною» Б та відправив дубль каталонського гранда у Сегунду Б. Роман Зозуля провів за «Альбасете» увесь матч.