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    Фанати «Альбасете» благають Зозулю залишитися в команді (відео)

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    Роман Зозуля. Фото: ФК Альбасете - Фанати «Альбасете» благають Зозулю залишитися в команді (відео)
    Роман Зозуля. Фото: ФК Альбасете

    Фанати «Альбасете» заспівали пісню на честь українського футболіста

    Фанати іспанського клубу «Альбасете» просять українського форварда Романа Зозулю залишитися в команді.

    Про це повідомляє агента Зозулі Володимир Кузьменк в Facebook.

    Фанати «Альбасете» після матчу проти «Барселони-Б» заспівали пісню на честь українського футболіста.

    Нагадаємо, що «Альбасете» вдома розписав суху нічию з «Барселоною» Б та відправив дубль каталонського гранда у Сегунду Б. Роман Зозуля провів за «Альбасете» увесь матч.

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