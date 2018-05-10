Фанати «Ліверпуля» у захваті від мешканців Києва, які пропонують безкоштовне житло

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Уболівальники називають киян неймовірними людьми

Після того, як київські готелі на фінал Ліги чемпіонів різко підняли ціни, на допомогу британським фанатам прийшли прості кияни.

Жителі столиці України створили спеціальну групу в одній із соціальних мереж.

«Ми планували спати у наметі. Але на одній із створених киянами сторінок я поговорив з хлопцем, який готовий прихистити нас на дві ночі», - поділився враженнями з Daily Mail шанувальник «Ліверпуля» Майкл.

«Більш того, він відмовився від грошей, а лише попросив пляшку справжнього віскі та вина для своєї дружини. Як сувенір. Фантастика!», - додав прихильник англійського клубу.

Ще одну подібну історію розповів Мо Юсеф з Лос-Анджелеса, який збирається на фінал разом зі своїм сином, інформує ukrnews24.net.

«Побачивши ціни київських готелів і квартир на час фіналу, я навіть не став думати про них. Божевілля! Але кияни – просто неймовірні люди!» - почав він.

«Всього через годину після мого повідомлення на сторінці у соціальній мережі, зі мною зв'язався молодий чоловік і запропонував безкоштовно одну з кімнат у своїй квартирі. І навіть свою машину в тимчасове користування. Абсолютно безкоштовно», - не приховував захоплених емоцій уболівальник.

Раніше повідомлялося, що кияни пропонують вболівальникам Ліги чемпіонів безкоштовне житло.