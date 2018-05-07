«Ми не столиця бариг»: кияни пропонують вболівальникам Ліги чемпіонів безкоштовне житло

Кияни готові безкоштовно прийняти у себе вдома футбольних вболівальників

У Києві набирає обертів флешмоб, мета якого - безкоштовно прийняти у себе вдома вболівальників фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Цей рух почали звичайні кияни, дізнавшись про те, що київські готелі підняли ціни саме на дату фіналу до захмарних. Рух проходить під лозунгом «Ми не хочемо, щоб Київ запам'ятали як столицю бариг». Щоб



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Кияни готові безкоштовно прийняти у себе вдома футбольних вболівальників

У Києві набирає обертів флешмоб, мета якого - безкоштовно прийняти у себе вдома вболівальників фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Цей рух почали звичайні кияни, дізнавшись про те, що київські готелі підняли ціни саме на дату фіналу до захмарних.

Рух проходить під лозунгом «Ми не хочемо, щоб Київ запам'ятали як столицю бариг».

Щоб приєднатися до акції, потрібно у соцмережі вказати свої контакти на іноземній мові і поставити відповідний хештег #FreeKyivCouch4Fans.

Як повідомлялося, завантаження найбільш затребуваних готелів Києва на період проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сягає 100%, а ціни перевищують звичайні тарифи у 5-10 разів.

«Укрзалізниця» пропонує вболівальникам Ліги чемпіонів орендувати кімнати відпочинку без націнки. Фанати можуть зупинитися у лоукост-номерах, вартість проживання в яких становить 200-700 грн залежно від облаштування.

Крім того, стало відомо, де у Києві проживатимуть учасники фіналу Ліги чемпіонів - іспанського «Реалу» та англійського «Ліверпуля».