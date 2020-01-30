Фани «МЮ» атакували помешкання віце-президента клубу (відео)



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Фани напали на будинок віце-президента «МЮ» Твіттер

Уболівальники незадоволені результатами команди

Фани «Манчестер Юнайтед» атакували напередодні помешкання віце-президента клубу Еда Вудворда.

Біля 20 вболівальників закидали будинок Вудворда фаєрами та камінням. Відео нападу фани поширили в соцмережах з коментарем: «Ед Вудворд помре».

Уболівальники вкрай незадоволені результатами команди. За останні п’ять років «МЮ» лише двічі виходив у Лігу чемпіонів. Наразі команда йде п’ятою в Прем’єр-лізі та може вдруге поспіль не пробитися до Ліги чемпіонів.

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