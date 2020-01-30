Одіозний Валуєв розгледів змову проти російських легкоатлетів



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Ніколай Валуєв Фейсбук

Російську легку атлетику можуть виключити з World Athletics

Одіозний російський депутат та колишній боксер Ніколай Валуєв вважає, що в світі змовилися, аби не допустити російську легку атлетику до Олімпіади-2020 у Токіо.

«На нашу легку атлетику продовжують чинити тиск. Це лише невелика частина пазлу, сенсом якого є недопущення російських спортсменів на Олімпіаду», - передає слова Валуєва Sport24.

Раніше відділ доброчесності в легкій атлетиці рекомендував виключити російську легкоатлетичну федерацію з World Athletics. Російські функціонери сфальшували медичні довідки для стрибуна Даніла Лисенка, коли намагалися виправдати того від звинувачень у вживанні допінгу. Піймані на обмані росіяни не визнали вини та не вибачилися.

У разі виключення з World Athletics російські спортсмени не зможуть виступати на міжнародних змаганнях з Олімпіадою включно.