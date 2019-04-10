Фантастичний камбек! Британська тенісистка виграла матч з рахунку 0-6 0-5



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На турнірі ITF World Tennis Tour в Сандерленді британська тенісистка Тара Мур зуміла виграти матч, перебуваючи за один крок від розгромної поразки

479-я ракетка світу Тара Мур поступалася по ходу матчу першого кола француженці Джесіці Понше (№ 201 WTA) 0-6 0-5 і 30-40 на своїй подачі, після чого, відігравши два матчболи (другий тенісистка з Франції не змогла реалізувати на подачі британки за рахунку 2-5), зуміла переломити хід поєдинку і здобути підсумкову перемогу з рахунком 0-6 7-6 (9) 6-3.

Схожий камбек стався в 2004 році в першому колі Ролан Гаррос, коли 29-а ракетка світу американка Лайза Реймонд поступалася 0-6 0-5 словацькій тенісистці Любомирі Кургайцовій (# 59 WTA) і, відігравши два матчболи, виграла поєдинок 0-6 7- 5 6-3.

26-річна Тара Мур виграла за кар'єру 9 одиночних турнірів ITF і ніколи не піднімалася вище 145-го рядка в рейтингу WTA.

Нагадаємо, у першому колі турніру ITF World Tennis Tour з призовим фондом $25 тисяч, який проходить в японському місті Осака, юна українська тенісистка Дарія Снігур здобула перемогу над японкою Міо Кодзакі.

Джерело: btu.org.ua