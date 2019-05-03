ФБУ оголосила розширений склад збірної України на чемпіонат Європи



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Збірна України зіграє на чемпіонаті Європи ФБУ

Жіноча збірна України з баскетболу зіграє в фінальному турнірі чемпіонату Європи

Тренерський штаб жіночої національної збірної України з баскетболу на чолі з чорногорським тренером Гораном Бошковичем оприлюднив розширений склад команди перед фінальною частиною ЄвроБаскета-2019.

До ростеру команди потрапило 19 баскетболісток:

Олена Самбурська (Познань, Польща), перший тренер Володимир Терентьєв

Вероніка Любинець (Київ-Баскет), перший тренер Евтушенко Аіда

Катерина Римаренко (Люблін, Польща), перший тренер Олександра Ястребова

Валерія Бережинська (Герніка, Іспанія), перший тренер Володимир Терентьєв

Олеся Малашенко (Кастор Брейн, Бельгія), перший тренер Людмила Іус

Вікторія Кондусь (Київ-Баскет), перший трернер Бикова Алла

Віта Горобець (Намур, Бельгія), перший тренер Олена Борисова, Олена Федченко

Міріам Уро-Ніле (Франківськ-ПНУ), перший тренер Людмила Іваненко.

Ольга Дубровіна, перший тренер Геннадій Володимирович Козаченко

ДеАндра Мосс (Тарб, Франція), перший тренер Kimberly Davis

Ольга Яцковець (Ружомберок, Словаччина), перший тренер Микола Медвенський

Анна Ольховик (Київ-Баскет), перші тренери Ірина Нагорна, Лариса Єщенко

Аріна Білоцерківська (Островія, Польща), перший тренер Валерій Пушкарьов

Таїсія Удоденко (Вроцлав, Польща), перший тренер Едуард Бовикін, Людмила Бовикіна

Ольга Мазніченко (Монтбрісон, Франція), перший тренер Генадій Шенгуров

Оксана Фастова (Динамо), перший тренер Чередниченко Олександр

Оксана Пянтак (Динамо), перші трернери Бикова Алла, Чорногрицька Тетяна

Наталія Цюбик (Динамо), перший тренер Мигович Юрій

Марія Ковтун (Львів), перший тренер Ірина Кленіна

Головний тренер - Горан Бошкович

Асистенти - Інна Кочубей, Срджан Радулович

Нагадаємо, в груповому раунді чемпіонату Європи, який проходитиме з 25 червня по 7 липня, збірна України протистоятиме командам Іспанії, Великої Британії та господаркам групової частини турніру збірній Латвії.

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