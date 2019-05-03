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    Збірна України зіграє на чотирьох турнірах у підготовці до чемпіонату Європи

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    Жіноча збірна України з баскетболу - Збірна України зіграє на чотирьох турнірах у підготовці до чемпіонату Європи
    Жіноча збірна України з баскетболу
    ФБУ

    Наша жіноча збірна з баскетболу виступить у фінальному турнірі чемпіонату Європи

    Федерація баскетболу України затвердила план підготовки жіночої національної збірної до виступів у фінальній частині чемпіонату Європи 2019 року.

    Наша команда під керівництвом чорногорського фахівця Горана Бошковича розпочне підготовку до континентальної першості 17 травня, коли збереться в Чорногрії, де проведе перші контрольні матчі.

    Загалом українки зіграють на чотирьох турнірах у ході підготовки до ЄвроБаскета.

    Розклад підготовки збірної України до чемпіонату Європи:
    17-28 травня. Чорногорія. Міжнародний турнір
    30 травня – 2 червня. Італія. Міжнародний турнір
    2-8 червня. Київ. Навчально-тренувальний збір
    8-11 червня. Франція. Міжнародний турнір
    11-18 червня. Київ. Навчально-тренувальний збір
    18-20 червня. Латвія. Міжнародний турнір
    20-25 червня. Київ. Навчально-тренувальний збір
    25 червня – 7 липня. Латвія, Сербія. Фінальна частина чемпіонату Європи

    Під час закордонних зборів команда Горана Бошковича проводитиме контрольні матчі з місцевими збірними, а в Латвії зіграє товариський поєдинок проти суперниць з Китаю.

    На груповому етапі чемпіонату Європи, який проходитиме з 25 червня по 7 липня, збірна України протистоятиме командам Іспанії, Великої Британії та співгосподаркам фінальної частини турніру збірній Латвії.

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