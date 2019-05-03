Збірна України зіграє на чотирьох турнірах у підготовці до чемпіонату Європи



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Жіноча збірна України з баскетболу ФБУ

Наша жіноча збірна з баскетболу виступить у фінальному турнірі чемпіонату Європи

Федерація баскетболу України затвердила план підготовки жіночої національної збірної до виступів у фінальній частині чемпіонату Європи 2019 року.

Наша команда під керівництвом чорногорського фахівця Горана Бошковича розпочне підготовку до континентальної першості 17 травня, коли збереться в Чорногрії, де проведе перші контрольні матчі.

Загалом українки зіграють на чотирьох турнірах у ході підготовки до ЄвроБаскета.

Розклад підготовки збірної України до чемпіонату Європи:

17-28 травня. Чорногорія. Міжнародний турнір

30 травня – 2 червня. Італія. Міжнародний турнір

2-8 червня. Київ. Навчально-тренувальний збір

8-11 червня. Франція. Міжнародний турнір

11-18 червня. Київ. Навчально-тренувальний збір

18-20 червня. Латвія. Міжнародний турнір

20-25 червня. Київ. Навчально-тренувальний збір

25 червня – 7 липня. Латвія, Сербія. Фінальна частина чемпіонату Європи

Під час закордонних зборів команда Горана Бошковича проводитиме контрольні матчі з місцевими збірними, а в Латвії зіграє товариський поєдинок проти суперниць з Китаю.

На груповому етапі чемпіонату Європи, який проходитиме з 25 червня по 7 липня, збірна України протистоятиме командам Іспанії, Великої Британії та співгосподаркам фінальної частини турніру збірній Латвії.

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