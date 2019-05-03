Збірна України зіграє на чотирьох турнірах у підготовці до чемпіонату Європи
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Наша жіноча збірна з баскетболу виступить у фінальному турнірі чемпіонату Європи
Федерація баскетболу України затвердила план підготовки жіночої національної збірної до виступів у фінальній частині чемпіонату Європи 2019 року.
Наша команда під керівництвом чорногорського фахівця Горана Бошковича розпочне підготовку до континентальної першості 17 травня, коли збереться в Чорногрії, де проведе перші контрольні матчі.
Загалом українки зіграють на чотирьох турнірах у ході підготовки до ЄвроБаскета.
Розклад підготовки збірної України до чемпіонату Європи:
17-28 травня. Чорногорія. Міжнародний турнір
30 травня – 2 червня. Італія. Міжнародний турнір
2-8 червня. Київ. Навчально-тренувальний збір
8-11 червня. Франція. Міжнародний турнір
11-18 червня. Київ. Навчально-тренувальний збір
18-20 червня. Латвія. Міжнародний турнір
20-25 червня. Київ. Навчально-тренувальний збір
25 червня – 7 липня. Латвія, Сербія. Фінальна частина чемпіонату Європи
Під час закордонних зборів команда Горана Бошковича проводитиме контрольні матчі з місцевими збірними, а в Латвії зіграє товариський поєдинок проти суперниць з Китаю.
На груповому етапі чемпіонату Європи, який проходитиме з 25 червня по 7 липня, збірна України протистоятиме командам Іспанії, Великої Британії та співгосподаркам фінальної частини турніру збірній Латвії.