ФБУ покарала «Дніпро» та дискваліфікувала його президента



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Ігор Коломойський та Валерій Кондратьєв на матчі «Дніпро» - «Київ-Баскет» ФБУ

Баскетбольний клуб Коломойського покарано за погрози на адресу арбітра під час матчу

Федерація баскетболу України оштрафувала на 52 000 гривень БК «Дніпро» та дискваліфікувала на два матчі його президента Валерія Кондратьєва.

Клуб покарано за тиск на арбітра матчу Суперліги «Дніпро» - «Київ-Баскет» Андрія Бабика 1 грудня. У звіті старшого арбітра матчу зазначено, що Валерій Кондратьєв погрожував та залякував Бабика.

Серед осіб, які чинили тиск на арбітра також зазначено Ігоря Коломойського, якого в ЗМІ називають власником баскетбольного клубу з Дніпра.

У відповідь «Дніпро» написав до ФБУ листа, в якому заперечив факт тиску свого президента на арбітра та нагадав, що клуб неодноразово просив Департамент з проведення змагань ФБУ не призначати Бабика на матчі за своєї участі.

Перемогу у зазначеному поєдинку влучним триочковим кидком з сиреною вирвали кияни – 75:78.