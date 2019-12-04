Перший домашній матч відбору на Евробаскет-2021 українці проведуть на фартовій запорізькій арені
Наприкінці лютого команда Айнарса Багатскіса прийматиме в «Юності» збірну Угорщини
20 лютого національна збірна України з баскетболу розпочне свій шлях на Європаскет-2021. Першою грою стане виїзна зустріч зі збірної Австрії. А вже за три дні, 23 лютого, команда під орудою Айнарса Багатскіса, зіграє першу домашню гру Євровідбору. Прийматимуть угорців у Запоріжжі, в оновленому палаці спорту «Юність». Доречі, ця арена щаслива для української збірної - в листопаді 2018 року наша команда перемогла на паркеті «Юності» діючих чемпіонів Європи, збірну Словенії.
Третім суперником української збірної у відбірковому квартеті F є діючі чемпіони Європи збірна Словенії. Для виходу у фінальну частину Євробаскета-2021 нашій команді, нагадаємо, потрібно посісти 1,2 або 3 місце в своїй групі.
Розклад матчів збірної України в кваліфікації Євробаскета-2021:
20 лютого 2020
Австрія – Україна
23 лютого 2020
Україна – Угорщина
27 листопада 2020
Словенія – Україна
30 листопада 2020
Україна – Австрія
18 лютого 2021
Угорщина – Україна
21 лютого 2021
Україна – Словенія