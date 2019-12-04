Перший домашній матч відбору на Евробаскет-2021 українці проведуть на фартовій запорізькій арені



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Наприкінці лютого команда Айнарса Багатскіса прийматиме в «Юності» збірну Угорщини

20 лютого національна збірна України з баскетболу розпочне свій шлях на Європаскет-2021. Першою грою стане виїзна зустріч зі збірної Австрії. А вже за три дні, 23 лютого, команда під орудою Айнарса Багатскіса, зіграє першу домашню гру Євровідбору. Прийматимуть угорців у Запоріжжі, в оновленому палаці спорту «Юність». Доречі, ця арена щаслива для української збірної - в листопаді 2018 року наша команда перемогла на паркеті «Юності» діючих чемпіонів Європи, збірну Словенії.

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Третім суперником української збірної у відбірковому квартеті F є діючі чемпіони Європи збірна Словенії. Для виходу у фінальну частину Євробаскета-2021 нашій команді, нагадаємо, потрібно посісти 1,2 або 3 місце в своїй групі.

Розклад матчів збірної України в кваліфікації Євробаскета-2021:

20 лютого 2020

Австрія – Україна

23 лютого 2020

Україна – Угорщина

27 листопада 2020

Словенія – Україна

30 листопада 2020

Україна – Австрія

18 лютого 2021

Угорщина – Україна

21 лютого 2021

Україна – Словенія