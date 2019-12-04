  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Перший домашній матч відбору на Евробаскет-2021 українці проведуть на фартовій запорізькій арені

    • Розсилка
    Квитки на матч надійдуть в продаж найближчим часом - Перший домашній матч відбору на Евробаскет-2021 українці проведуть на фартовій запорізькій арені
    Квитки на матч надійдуть в продаж найближчим часом

    Наприкінці лютого команда Айнарса Багатскіса прийматиме в «Юності» збірну Угорщини

    20 лютого національна збірна України з баскетболу розпочне свій шлях на Європаскет-2021. Першою грою стане виїзна зустріч зі збірної Австрії. А вже за три дні, 23 лютого, команда під орудою Айнарса Багатскіса, зіграє першу домашню гру Євровідбору. Прийматимуть угорців у Запоріжжі, в оновленому палаці спорту «Юність». Доречі, ця арена щаслива для української збірної - в листопаді 2018 року наша команда перемогла на паркеті «Юності» діючих чемпіонів Європи, збірну Словенії. 

     Читайте такожМихайлюк вдруге за тиждень обновив особистий рекорд в НБА (відео)

    Третім суперником української збірної у відбірковому квартеті F є діючі чемпіони Європи збірна Словенії. Для виходу у фінальну частину Євробаскета-2021 нашій команді, нагадаємо, потрібно посісти 1,2 або 3 місце в своїй групі.

     

    Розклад матчів збірної України в кваліфікації Євробаскета-2021:

     20 лютого 2020

     Австрія – Україна

     23 лютого 2020

     Україна – Угорщина

     27 листопада 2020

     Словенія – Україна

     30 листопада 2020

     Україна – Австрія

     18 лютого 2021

     Угорщина – Україна

     21 лютого 2021

     Україна – Словенія

    Збірна України баскетбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ