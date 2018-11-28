Федерер став найстаршим гравцем в топ-100 рейтингу ATP за підсумками сезону
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Роджер Федерер
Легендарний швейцарець встановив унікальне досягнення
Чемпіон Australian Open Роджер Федерер став найстаршим гравцем, що завершив сезон в топ-100 рейтингу ATP. 37-річний Федерер закінчив рік на третьому рядку.
Найстаршим гравцем в парній топ-100 став 45-річний Леандер Паес, а 40-річний Майк Брайан став найстаршим гравцем, що завершив сезон на першому рядку парного рейтингу.
Нагадаємо, що вперше з 2007 року жоден з українців не потрапив в топ-100 підсумкового рейтингу ATP.
Джерело: Sports.ru