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    Федерер став найстаршим гравцем в топ-100 рейтингу ATP за підсумками сезону

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    Роджер Федерер - Федерер став найстаршим гравцем в топ-100 рейтингу ATP за підсумками сезону
    Роджер Федерер

    Легендарний швейцарець встановив унікальне досягнення

    Чемпіон Australian Open Роджер Федерер став найстаршим гравцем, що завершив сезон в топ-100 рейтингу ATP. 37-річний Федерер закінчив рік на третьому рядку.

    Найстаршим гравцем в парній топ-100 став 45-річний Леандер Паес, а 40-річний Майк Брайан став найстаршим гравцем, що завершив сезон на першому рядку парного рейтингу.

    Нагадаємо, що вперше з 2007 року жоден з українців не потрапив в топ-100 підсумкового рейтингу ATP.

    Джерело: Sports.ru

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