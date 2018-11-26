Вперше з 2007 року жоден з українців не потрапив в топ-100 підсумкового рейтингу ATP
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Актуальні результати українських тенісистів у світовій класифікації
За підсумками «челленджера» в Італії Сергій Стаховський та Ілля Марченко, які обидва дійшли до чвертьфіналу, поліпшили свої позиції в рейтингу.
Стаховський піднявся на п'ять рядків, а Марченко показав прогрес в 202 позиції (з 887 місця на 685).
У минулому сезоні в топ-100 рейтингу після завершення всіх турнірів з наших тенісистів потрапив Олександр Долгополов (38).
В останній раз жодного з українців не було в підсумковій сотні сезону ще в 2007 році, коли найкращий результат серед наших гравців, 199-е місце, показав Сергій Стаховський.
UKR - Singles - TOP10 (26/11/2018)— TennisUkraine (@UkrainianTennis) 26 ноября 2018 г.
135.@Stako_tennis 5
299.@TheDolgo 2
462.#Manafov 17
574.#Kalenichenko
587.#Smirnov 5
685.@imarchello 202
707.#Prihodko 2
709.#Orlov 9
798.#Deviatiarov 2
812.#Kolisnyk 29
Змагання в сезоні-2019 стартують 31 грудня 2018 року.
Турніри серії АТР пройдуть в Пуні, Брісбені і Окленді. На тому ж ігровому тижні відбудуться і три «челленджера» (Нумеа, Плейфорд, Уейко).
Джерело: btu.org.ua