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    Вперше з 2007 року жоден з українців не потрапив в топ-100 підсумкового рейтингу ATP

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    Сергій Стаховський - Вперше з 2007 року жоден з українців не потрапив в топ-100 підсумкового рейтингу ATP
    Сергій Стаховський

    Актуальні результати українських тенісистів у світовій класифікації

    За підсумками «челленджера» в Італії Сергій Стаховський та Ілля Марченко, які обидва дійшли до чвертьфіналу, поліпшили свої позиції в рейтингу.

    Стаховський піднявся на п'ять рядків, а Марченко показав прогрес в 202 позиції (з 887 місця на 685).

    У минулому сезоні в топ-100 рейтингу після завершення всіх турнірів з наших тенісистів потрапив Олександр Долгополов (38).

    В останній раз жодного з українців не було в підсумковій сотні сезону ще в 2007 році, коли найкращий результат серед наших гравців, 199-е місце, показав Сергій Стаховський.

    Змагання в сезоні-2019 стартують 31 грудня 2018 року.

    Турніри серії АТР пройдуть в Пуні, Брісбені і Окленді. На тому ж ігровому тижні відбудуться і три «челленджера» (Нумеа, Плейфорд, Уейко).

    Джерело: btu.org.ua

    Сергій Стаховський теніс Олександр Долгополов Ілля Марченко Денис Молчанов
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