Вперше з 2007 року жоден з українців не потрапив в топ-100 підсумкового рейтингу ATP



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Сергій Стаховський

Актуальні результати українських тенісистів у світовій класифікації

За підсумками «челленджера» в Італії Сергій Стаховський та Ілля Марченко, які обидва дійшли до чвертьфіналу, поліпшили свої позиції в рейтингу.

Стаховський піднявся на п'ять рядків, а Марченко показав прогрес в 202 позиції (з 887 місця на 685).

У минулому сезоні в топ-100 рейтингу після завершення всіх турнірів з наших тенісистів потрапив Олександр Долгополов (38).

В останній раз жодного з українців не було в підсумковій сотні сезону ще в 2007 році, коли найкращий результат серед наших гравців, 199-е місце, показав Сергій Стаховський.

Змагання в сезоні-2019 стартують 31 грудня 2018 року.

Турніри серії АТР пройдуть в Пуні, Брісбені і Окленді. На тому ж ігровому тижні відбудуться і три «челленджера» (Нумеа, Плейфорд, Уейко).

Джерело: btu.org.ua