Федерера оштрафували за лайку на Australian Open
Роджер Федерер
Твіттер
З гонорару швейцарця вирахують 3000 доларів
20-разового переможця турнірів серії Великого шолому Роджера Федерера зі Швейцарії оштрафували за лайку в чвертьфінальному поєдинку Australian Open проти Тенніса Сандгрена.
Відтак з призових Федерера вирахують 3000 доларів.
Це лише другий штраф швейцарського тенісиста за час виступів на турнірах серії Великого шолому. Вперше Федерера штрафували 2009 року в фіналі US Open, також за лайку.
Читайте також: Світоліна підніметься в рейтинзі WTA
Федерер здолав у п’яти сетах Сандгрена, відігравши сім матчболів.