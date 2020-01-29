Федерера оштрафували за лайку на Australian Open



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Роджер Федерер Твіттер

З гонорару швейцарця вирахують 3000 доларів

20-разового переможця турнірів серії Великого шолому Роджера Федерера зі Швейцарії оштрафували за лайку в чвертьфінальному поєдинку Australian Open проти Тенніса Сандгрена.

Відтак з призових Федерера вирахують 3000 доларів.

Це лише другий штраф швейцарського тенісиста за час виступів на турнірах серії Великого шолому. Вперше Федерера штрафували 2009 року в фіналі US Open, також за лайку.

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Федерер здолав у п’яти сетах Сандгрена, відігравши сім матчболів.