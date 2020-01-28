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    Світоліна підніметься в рейтинзі WTA

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    Еліна Світоліна&nbsp; - Світоліна підніметься в рейтинзі WTA
    Еліна Світоліна 
    WTA

    Наразі перша ракетка України посідає п’яту сходинку в світі

    Перша ракетка України Еліна Світоліна підніметься в світовому рейтинзі WTA за підсумками виступу на Australian Open.

    З п’ятої сходинки наша тенісистка переміститься на четверту.

    У Мельбурні Світоліна дійшла до третього кола змагань, де поступилася іспанці Гарбінє Мугурусі.

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    Наразі найвищим в кар’єрі для Світоліної є третє місце в рейтинзі WTA. Так високо вона піднімалася в вересні 2017 та в вересні 2019 року.

    теніс Еліна Світоліна Australian Open
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