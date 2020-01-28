Світоліна підніметься в рейтинзі WTA



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Еліна Світоліна WTA

Наразі перша ракетка України посідає п’яту сходинку в світі

Перша ракетка України Еліна Світоліна підніметься в світовому рейтинзі WTA за підсумками виступу на Australian Open.

З п’ятої сходинки наша тенісистка переміститься на четверту.

У Мельбурні Світоліна дійшла до третього кола змагань, де поступилася іспанці Гарбінє Мугурусі.

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Наразі найвищим в кар’єрі для Світоліної є третє місце в рейтинзі WTA. Так високо вона піднімалася в вересні 2017 та в вересні 2019 року.