«Ференцварош» Реброва з українцями переможно стартував у Лізі чемпіонів (відео)
«Ференцварош» Реброва з українцями переможно стартував у Лізі чемпіонів (відео)
The Gal Post
Угорці перемогли в першому матчі кваліфікації болгарський «Лудогорець»
Угорський «Ференцварош» під керівництвом Сергія Реброва переміг вдома болгарський «Лудогорець» у першому матчі першого кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів – 2:1.
У складі угорців у поєдинку взяли участь одразу три українці: Олександр Зубков, Данило Ігнатенко та Ігор Харатін.
Зубков у підсумку забив на 65-й хвилині переможний м’яч господарів. Матч-відповідь команди зіграють 17 липня.
Також перемогла у стартовому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів казахстанська «Астана» під керівництвом українця Романа Григорчука. Вона здолала вдома румунський «ЧФР» - 1:0.
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