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    «Ференцварош» Реброва з українцями переможно стартував у Лізі чемпіонів (відео)

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    &laquo;Ференцварош&raquo; Реброва з українцями переможно стартував у Лізі чемпіонів (відео) - «Ференцварош» Реброва з українцями переможно стартував у Лізі чемпіонів (відео)
    «Ференцварош» Реброва з українцями переможно стартував у Лізі чемпіонів (відео)
    The Gal Post

    Угорці перемогли в першому матчі кваліфікації болгарський «Лудогорець»

    Угорський «Ференцварош» під керівництвом Сергія Реброва переміг вдома болгарський «Лудогорець» у першому матчі першого кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів – 2:1.

    У складі угорців у поєдинку взяли участь одразу три  українці: Олександр Зубков, Данило Ігнатенко та Ігор Харатін.

    Зубков у підсумку забив на 65-й хвилині переможний м’яч господарів. Матч-відповідь команди зіграють 17 липня.

    Також перемогла у стартовому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів казахстанська «Астана» під керівництвом українця Романа Григорчука. Вона здолала вдома румунський «ЧФР» - 1:0.

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