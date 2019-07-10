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    УАФ затвердила схему розширення Прем’єр-ліги

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    Прем'єр-ліга - УАФ затвердила схему розширення Прем’єр-ліги
    Прем'єр-ліга
    ZIK

    Кількість команд найвищого дивізіону чемпіонату України збільшуватимуть у два етапи

    Виконавчий комітет Української асоціації футболу затвердив схему розширення Прем’єр-ліги.

    Кількість команд елітного дивізіону чемпіонату України збільшуватимуть у два етапи. У сезоні-2020/21 Прем’єр-лігу розширять до 14-ти команд. Потім у наступному сезоні-2021/22 кількість учасників збільшать до 16-ти.

    «Український футбол поступово одужує після масштабних потрясінь, викликаних російською анексією Криму та початком війни на Донбасі. Нещодавні історичні перемоги наших збірних яскраво підкреслюють це одужання», - написав очільник УАФ Андрій Павелко в мережі Фейсбук.

    Нагадаємо, наразі в футбольній Прем’єр-лізі України виступають 12 команд.

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