Фесенко допоміг своїй команді зрівняти рахунок у чвертьфіналі чемпіонату Італії

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Кирило Фесенко у вигляді Халка

Український баскетболіст зробив дабл-дабл

Український центровий Кирило Фесенко допоміг «Авелліно» перемогти вдома «Трентіно» у другому матчі чвертьфіналу плей-офф чемпіонату Італії.

Рахунок зустрічі – 80:59, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Наш баскетболіст був найкращим на майданчику.

За 19 хвилин він набрав 20 очок, 10 підбирань, дві передачі та два блок-шоти.

Напередодні поєдинку Фесенко обіцяв уболівальникам увімкнути «режим Халка» та розтрощити суперника.

Потужна гра українця допомогла «Авелліно» зрівняти рахунок у серії – 1:1.

Наступний матч команди зіграють у Тренто 17 травня.

Нагадаємо, «Авелліно» зазнав поразки у першому матчі плей-офф, поступившись вдома «Трентіно» з рахунком 77:79.

Тоді український бігмен, вийшовши у старті, отримав 24 хвилин ігрового часу, за які встиг відзначитись п’ятьма очками, чотирма підбираннями, блок-шотом і передачею.

Додамо, що українські баскетболісти Бобров і Корнієнко відіграли вдалі матчі у чемпіонаті Литви.