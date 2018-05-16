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    Фесенко допоміг своїй команді зрівняти рахунок у чвертьфіналі чемпіонату Італії

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    Кирило Фесенко у вигляді Халка
    Кирило Фесенко у вигляді Халка

    Український баскетболіст зробив дабл-дабл

    Український центровий Кирило Фесенко допоміг «Авелліно» перемогти вдома «Трентіно» у другому матчі чвертьфіналу плей-офф чемпіонату Італії.

    Рахунок зустрічі – 80:59, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    Наш баскетболіст був найкращим на майданчику.

    За 19 хвилин він набрав 20 очок, 10 підбирань, дві передачі та два блок-шоти.

    Напередодні поєдинку Фесенко обіцяв уболівальникам увімкнути «режим Халка» та розтрощити суперника.

    Потужна гра українця допомогла «Авелліно» зрівняти рахунок у серії – 1:1.

    Наступний матч команди зіграють у Тренто 17 травня.

    Нагадаємо, «Авелліно» зазнав поразки у першому матчі плей-офф, поступившись вдома «Трентіно» з рахунком 77:79.

    Тоді український бігмен, вийшовши у старті, отримав 24 хвилин ігрового часу, за які встиг відзначитись п’ятьма очками, чотирма підбираннями, блок-шотом і передачею.

    Додамо, що українські баскетболісти Бобров і Корнієнко відіграли вдалі матчі у чемпіонаті Литви.

    Італія українці баскетбол
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