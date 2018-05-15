Українські баскетболісти Бобров і Корнієнко відіграли вдалі матчі у чемпіонаті Литви

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Але якщо команда В’ячеслава виграла, то колектив Максима зазнав поразки

Форвард збірної України В’ячеслав Бобров допоміг «П’єно Жвайгждес» зрівняти рахунок у чвертьфінальній серії плей-офф чемпіонату Литви з «Нептунасом».

Команда українця виграла другий домашній матч першого раунду (92:87), а Бобров, вийшовши з лави, отримав 23 хвилини ігрового часу, набрав 15 очок (5/5 двоочкових, 5/6 штрафних), зібрав п’ять підбирань, віддав три передачі та зробив один блок-шот при чотирьох фолах та одній втраті (РЕ - 21).

Рахунок у серії – 1:1, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Ще один потужний форвард національної збірної України Максим Корнієнко не врятував свій «Ювентус» від другої поразки у серії з «Летувос Рітас».

Команда нашого легіонера програла на виїзді з рахунком 78:79, а Корнієнко відіграв 32 хвилини, набрав 13 очок (1/6 двоочкових, 3/4 триочкових, 2/2 штрафних), зібрав 15 підбирань, зробив три передачі, перехоплення та блок-шот при двох фолах і двох втратах (РЕ - 25).

Рахунок у серії – 2:0 на користь Летувос Рітас.

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