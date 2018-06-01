ФІФА може прийняти рішення рахувати рейтинг збірних за новою схемою
-
Розсилка
Зазначається, що нинішній рейтинг не відображає реальну силу збірних
Рада Міжнародної федерації футболу (ФІФА) на засіданні у Москві 13 червня обговорить питання зміни формули підрахунку рейтингу збірних команд.
Про це повідомляється у прес-релізі ФІФА, інформує ТАСС.
Питання зміни формули було піднято у зв'язку з тим, що поточна формула не відображає реальну силу всіх команд.
Це пов'язано з тим, що збірна країни, що приймає Чемпіонат світу, протягом двох років проводить тільки товариські матчі, не беручи участь в офіційних іграх, які розраховуються за більш високим коефіцієнтом.
Наразі у рейтингу ФІФА враховуються тільки результати матчів, зіграних за останні 48 місяців.
Щоб надати більше значення недавнім іграм, застосовуються такі коефіцієнти: для матчів, які пройшли менше 12 місяців тому, – 1, для ігор, що відбулися 12-24 місяці тому – 0,5, 24-36 місяців тому – 0,3, 36-48 місяців тому – 0,2.
При цьому коефіцієнт товариських ігор дорівнює 1, відбірних – 2,5, континентальних першостей і Кубку конфедерацій – 3, Чемпіонатів світу – 4.
Окрім питання рейтингу збірних, на засіданні ради ФІФА буде названа країна, яка прийме Чемпіонат світу у 2026 році.
Нагадаємо, у крайньому опублікованому рейтингу ФІФА збірна України займала місце у топ-30.
Як вплинуть можливі зміни на рейтинг України, наразі спрогнозувати важко, адже точно невідомо, які рішення прийматимуться на раді ФІФА у підсумку.