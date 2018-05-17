Рейтинг ФІФА. Збірна України зберегла місце в топ-30
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Фото: ФФУ
Серед представників Європи збірна України на даний момент перебуває на 19-му місці
17 травня ФІФА оновила світовий рейтинг національних збірних, в якому Україна наразі посідає 30-у сходинку, маючи 777 балів.
Про це інформує прес-служба Федерації футболу України.
Порівняно із квітневою класифікацією наша національна команда зберегла свою позицію.
У топ-10 змін не відбулося.
Наші суперники в Лізі націй, Словаччина та Чехія, посідають відповідно 29-е та 45-е місця.
Серед представників Європи збірна України на даний момент перебуває на 19-му місці.
Рейтинг ФІФА станом на 17 травня
1.Німеччина — 1544
2.Бразилія — 1384
3.Бельгія — 1346
4.Португалія — 1306
5.Аргентина — 1254
6.Швейцарія — 1179
7.Франція — 1166
8.Іспанія — 1162
9.Чилі — 1146
10.Польща — 1128
…
30.УКРАЇНА — 777