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    Рейтинг ФІФА. Збірна України зберегла місце в топ-30

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    Фото: ФФУ
    Фото: ФФУ

    Серед представників Європи збірна України на даний момент перебуває на 19-му місці

    17 травня ФІФА оновила світовий рейтинг національних збірних, в якому Україна наразі посідає 30-у сходинку, маючи 777 балів.

    Про це інформує прес-служба Федерації футболу України.

    Порівняно із квітневою класифікацією наша національна команда зберегла свою позицію.

    У топ-10 змін не відбулося.

    Наші суперники в Лізі націй, Словаччина та Чехія, посідають відповідно 29-е та 45-е місця.

    Серед представників Європи збірна України на даний момент перебуває на 19-му місці.

    Рейтинг ФІФА станом на 17 травня

    1.Німеччина — 1544

    2.Бразилія — 1384

    3.Бельгія — 1346

    4.Португалія — 1306

    5.Аргентина — 1254

    6.Швейцарія — 1179

    7.Франція — 1166

    8.Іспанія — 1162

    9.Чилі — 1146

    10.Польща — 1128

    30.УКРАЇНА — 777 

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