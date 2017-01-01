ФІФА підозрює чотирьох гравців московського ЦСКА у вживанні допінгу

На даний момент невідомі всі імена підозрюваних

ФІФА підозрює 19-х футболістів, які виступали в чемпіонаті Росії з 2012-го по 2013-ий рік, у вживанні допінгу. Міжнародна федерація зробила запит в РУСАДА і чекає докладної інформації по допінг-пробах футболістів. На даний момент невідомі всі імена підозрюваних, але в список включені гравці ЦСКА Маріо Фернандес, Сергій Ігнашевич, Сергій Чепчугов і



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ФІФА анти-допінг, Фото: FIFA

На даний момент невідомі всі імена підозрюваних

ФІФА підозрює 19-х футболістів, які виступали в чемпіонаті Росії з 2012-го по 2013-ий рік, у вживанні допінгу. Міжнародна федерація зробила запит в РУСАДА і чекає докладної інформації по допінг-пробах футболістів.

На даний момент невідомі всі імена підозрюваних, але в список включені гравці ЦСКА Маріо Фернандес, Сергій Ігнашевич, Сергій Чепчугов і японець Кейсуке Хонда, при цьому двоє останніх вже не виступають у складі московської команди. Також під підозрою знаходяться Роман Шишкін ( «Краснодар») і Петро Нємов з Благим Георгієвим, які завершили кар'єри.

При цьому захисник ЦСКА і збірної Росії Ігнашевич вже вдруге в кар'єрі підозрюється у вживанні заборонених речовин.

На даний момент невідомо, які саме показники допінг-проб футболістів викликали підозру у ФІФА. Найдивовижніше те, що у РУСАДА не виявилося більше половини запитаних проб гравців, незважаючи на правило про 10-річний термін зберігання.

Нагадаємо, що футболісти, які грали за збірну Росії на ЧС-2014, підозрюються у вживанні допінгу.