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    ФІФА підозрює чотирьох гравців московського ЦСКА у вживанні допінгу

    На даний момент невідомі всі імена підозрюваних
    ФІФА підозрює 19-х футболістів, які виступали в чемпіонаті Росії з 2012-го по 2013-ий рік, у вживанні допінгу. Міжнародна федерація зробила запит в РУСАДА і чекає докладної інформації по допінг-пробах футболістів. На даний момент невідомі всі імена підозрюваних, але в список включені гравці ЦСКА Маріо Фернандес, Сергій Ігнашевич, Сергій Чепчугов і
    • Сьогодні, 10:54
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    <p>ФІФА анти-допінг, Фото: FIFA</p>

    ФІФА анти-допінг, Фото: FIFA

    На даний момент невідомі всі імена підозрюваних

    ФІФА підозрює 19-х футболістів, які виступали в чемпіонаті Росії з 2012-го по 2013-ий рік, у вживанні допінгу. Міжнародна федерація зробила запит в РУСАДА і чекає докладної інформації по допінг-пробах футболістів.

    На даний момент невідомі всі імена підозрюваних, але в список включені гравці ЦСКА Маріо Фернандес, Сергій Ігнашевич, Сергій Чепчугов і японець Кейсуке Хонда, при цьому двоє останніх вже не виступають у складі московської команди. Також під підозрою знаходяться Роман Шишкін ( «Краснодар») і Петро Нємов з Благим Георгієвим, які завершили кар'єри.

    При цьому захисник ЦСКА і збірної Росії Ігнашевич вже вдруге в кар'єрі підозрюється у вживанні заборонених речовин.

    На даний момент невідомо, які саме показники допінг-проб футболістів викликали підозру у ФІФА. Найдивовижніше те, що у РУСАДА не виявилося більше половини запитаних проб гравців, незважаючи на правило про 10-річний термін зберігання.

    Нагадаємо, що футболісти, які грали за збірну Росії на ЧС-2014, підозрюються у вживанні допінгу.

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