Футболісти, які грали за збірну Росії на ЧС-2014, підозрюються у вживанні допінгу

Загалом мова йде про 34 гравців, 23 з яких входили у заявку російської команди на турнірі у Бразилії

ФІФА наразі вивчає дані від Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) з приводу допінгу у Росії, після чого зв'яжеться з Російським футбольним союзом. Раніше стало відомо, що Міжнародна федерація футболу звернулася у WADA з проханням про надання їй нової інформації про допінг-проби російських спортсменів у пріоритетному порядку. У Міжнародній



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Усі гравці збірної Росії, які грали на ЧС-2014

Загалом мова йде про 34 гравців, 23 з яких входили у заявку російської команди на турнірі у Бразилії

ФІФА наразі вивчає дані від Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) з приводу допінгу у Росії, після чого зв'яжеться з Російським футбольним союзом.

Раніше стало відомо, що Міжнародна федерація футболу звернулася у WADA з проханням про надання їй нової інформації про допінг-проби російських спортсменів у пріоритетному порядку.

У Міжнародній федерації футболу розраховують якнайшвидше поставити крапку у розслідуванні щодо ряду російських футболістів, які підозрюються у застосуванні допінгу, з огляду на наближення Чемпіонату світу-2018 у Росії.

Повідомлялося, що мова йде про 34 гравців, 23 з яких входили у заявку збірної Росії на ЧС-2014.

Інформатор WADA Григорій Родченков зазначав, що у нього є докази порушень з їхнього боку.

«Ми можемо підтвердити, що РФС зв'язався з ФІФА з приводу інформації, наданої недавно WADA у зв'язку з допінговим розслідуванням у Росії. ФІФА наразі досліджує всі дані, отримані від WADA, і зв'яжеться з РФС у належний час», - повідомили у ФІФА.

Напередодні Російський футбольний союз повідомив, що проведе власне розслідування змагального допінг-контролю у чемпіонаті Росії з 2012-го по 2015-й рік.

Нагадаємо, у ФІФА поки не коментують, чому відмовилися від співпраці зі скандальним Мутком.

Джерело: championat.com