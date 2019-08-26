FIFA вирішила замінити арбітрів на роботів



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Федерація вже створила спеціальний департамент для розробки штучного інтелекту

Керівництво Міжнародної федерації футболу (FIFA) планує відмовитись від бокових арбітрів і замінити їх на роботів. Про це повідомляє видання Mirror.

Керівництво ФІФА задумується про заміну бокових арбітрів (лайнсменів) на роботів. Федерація світового футболу має намір продовжити впроваджувати новітні технології у гру. Першим кроком стало впровадження відеоповторів VAR у 2018 році.

«У ФІФА вже існує департамент, який проводить відповідні дослідження. Чи замінять роботи в майбутньому суддів повністю? Одного разу це дійсно може статися», - повідомляє джерело.

Раніше повідомлялося, що ФІФА опублікувала список номінантів на премію Пушкаша.