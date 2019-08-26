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    FIFA вирішила замінити арбітрів на роботів

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    FIFA вирішила замінити арбітрів на роботів

    Федерація вже створила спеціальний департамент для розробки штучного інтелекту

    Керівництво Міжнародної федерації футболу (FIFA) планує відмовитись від бокових арбітрів і замінити їх на роботів. Про це повідомляє видання Mirror.

    Керівництво ФІФА задумується про заміну бокових арбітрів (лайнсменів) на роботів. Федерація світового футболу має намір продовжити впроваджувати новітні технології у гру. Першим кроком стало впровадження відеоповторів VAR у 2018 році.

    «У ФІФА вже існує департамент, який проводить відповідні дослідження. Чи замінять роботи в майбутньому суддів повністю? Одного разу це дійсно може статися», - повідомляє джерело.

    Раніше повідомлялося, що ФІФА опублікувала список номінантів на премію Пушкаша.

    спорт ФІФА технології
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