ФІФА опублікувала список номінантів на премію Пушкаша



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Легендарний Златан може отримати ще одну нагороду до своєї колекції трофеїв

При складанні списку враховувалися голи, забиті в період з 16 липня 2018 року по 19 липня 2019 року

ФІФА опублікувала список номінантів на премію Пушкаша - нагороду, яку вручають автору кращого гола року.

У список претендентів на приз увійшли наступні футболісти: Даніель Жорі («Дебрецен»), Ліонель Мессі («Барселона»), Златан Ібрагімович («Лос-Анджелес Гелаксі»), Ендрос Таунсенд («Кристал Пелас»), Фабіо Квальярелла («Сампдорія»), Хуан Кінтеро («Рівер Плейт»), Матеус Кунья («РБ Лейпциг»).

Також в число номінантів потрапили три представниці жіночого футболу: Аджара Нчут (збірна Камеруну), Емі Родрігес («Юта Роялс»), Біллі Сімпсон.

Переглянути відео голів можна на офіційному профілі ФІФА в Youtube.

При складанні списку враховувалися голи, забиті в період з 16 липня 2018 року по 19 липня 2019 року. Чинним володарем премії є вінгер «Ліверпуля» Мохамед Салах.