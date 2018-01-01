Фігуристка Хниченкова виступить у довільній програмі на чемпіонаті Європи у Москві (відео)

Наразі українка займає 13-те місце

Українська фігуристка Анна Хниченкова подолала кваліфікаційний бар’єр у жіночому одиночному катанні на московському чемпіонаті Європи та виступить у довільній програмі. За виконання своєї короткої композиції 23-річна спортсменка отримала від суддів 51,84 бали та наразі посідає 13-те місце. Про це повідомляє офіційний сайт



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Анна Хниченкова

Наразі українка займає 13-те місце

Українська фігуристка Анна Хниченкова подолала кваліфікаційний бар’єр у жіночому одиночному катанні на московському чемпіонаті Європи та виступить у довільній програмі.

За виконання своєї короткої композиції 23-річна спортсменка отримала від суддів 51,84 бали та наразі посідає 13-те місце.

Про це повідомляє офіційний сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах.

Після «збою» на чемпіонаті України Анна знову продемонструвала, що вона здатна швидко та якісно завоювати уроки.

Фігуристка гідно представила програму, здебільшого чисто виконавши усі заявлені елементи. Помарки були, зокрема, під час виконання каскаду 3Т+3Т у другому тулупі.

Зате з потрійним лутцем учениця В’ячеслава Ткаченка впоралася чудово. Її показники – 29.07 за техніку та 22.77 за компоненти, хоча й не рекордні, але дали їй змогу продовжити боротьбу.

Перший раунд серед лідерів залишився за дебютанткою чемпіонату Європи Аліною Загітовою. Бездоганне виконання 15-річною російською спортсменкою короткої програми судді оцінили у 80.27 балів у той час, як Євгенія Медведєва отримала за свій перший після тривалої перерви прокат 78.57.

Мізерні 0,27 бала програє чинній чемпіонці Європи італійка Кароліна Костнер, котра завершила свій не менш блискучий виступ з рекордним для себе результатом – 78.30.

Нагадаємо, Ярослав Паніот не пробився до довільної частини чемпіонату Європи з фігурного катання.

Виступ Хниченкової: