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    ФК «Динамо» оголосив, що Красніков розпочав роботу у київському клубі

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    Євген Красніков - ФК «Динамо» оголосив, що Красніков розпочав роботу у київському клубі
    Євген Красніков

    Фахівець приступив до безпосередніх своїх обов'язків

    Євген Красніков приступив до виконання службових обов’язків в ФК «Динамо» (Київ).

    Працюватиме він на посаді віце-президента з питань трансферної політики футболістів.

    Про це повідомляє у п’ятницю, 10 серпня, прес-служба київського клубу.

    «Вітаємо Євгена Олексійовича у великій дружній динамівській родині та бажаємо успішної роботи на відповідальній посаді», - йдеться у повідомленні.

    Зауважимо, президент «Динамо» Ігор Суркіс повідомив, що клуб продовжує шукати нападника, який одразу ж, із перших матчів міг би підсилити команду.

    «Але, повторюся, такого, який безболісно та швидко адаптується у команді. Штаб Хацкевича разом із селекційною службою продовжують пошуки», - пояснив він.

    Нагадаємо, «Главком» уже писав, чому Красніков у «Динамо» – це революція та сенсація для українського футболу.

    Зазначалося, що, серед іншого, прихід Краснікова означає те, що «Динамо» робить спробу стати на рейки успішного бізнес-проекту в контексті остаточного й безповоротного виходу на рейки самоокупності й прибутковості як таких.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ігор Суркіс
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