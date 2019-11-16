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    ФК «Маріуполь» анонсував суттєве оновлення стадіону

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    Стадіон імені Бойка в Марікполі - ФК «Маріуполь» анонсував суттєве оновлення стадіону
    Стадіон імені Бойка в Марікполі
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    На головній міській арені замінять поле та встановлять електронні турнікети

    Віце-президент футбольного «Маріуполя» Андрій Санін розповів про плани суттєвого оновлення муніципального стадіону імені Бойка, на якому команда проводить домашні матчі чемпіонату та Кубка України.

    «Наразі тривають обов’язкові підготовчі процедури. Сподіваємося, що наступного сезону на стадіоні з’явиться нове поле з сучасним обладнанням. Будівництво триватиме два-три місяці. Якщо роботи триватимуть до початку чемпіонату, прохатимемо суперників про перенос матчів першого кола на їхні поля. Також встановимо електронні турнікети та запустимо систему продажу квитків на сайті», - передає слова Саніна видання «Приазовський рабочий».

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