Forbes назвав найоплачуваніших спортсменів десятиліття



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Флойда Мейвезера найбільший заробіток у спорті за останні 10 років Фейсбук

Рейтинг заробітків у спорті очолив боксер Флойд Мейвезер

Видання Forbes оприлюднило рейтинг найоплачуваніших спортсменів за період з 2010 по 2019 рік.

Перелік найбільших заробітків у спорті за десятиліття очолив боксер Флойд Мейвезер, чий прибуток сягнув майже мільярда – 915 мільйонів доларів.

Другим названо португальського форварда «Ювентуса» Кріштіану Роналду. За зазначений період часу він заробив 800 мільйонів доларів.

На третьому місці також футболіст – запеклий суперник Роналду Ліонель Мессі з «Барселони». Він заробив за 10 років 750 мільйонів доларів.

Топ-10 заробітків у спорті за 2010-2019 роки:

1. Флойд Мейвезер (бокс) – 950 млн

2. Кріштіану Роналду (футбол) – 800 млн

3. Ліонель Мессі (футбол) – 750 млн

4. Леброн Джеймс (баскетбол) – 680 млн

5. Роджер Федерер (теніс) – 640 млн

6. Тайгер Вудс (гольф) – 615 млн

7. Філ Мікельсон (гольф) – 480 млн

8. Менні Пак’яо (бокс) – 435 млн

9. Кевін Дюрент (баскетбол) – 425 млн

10. Л’юїс Хемілтон (Формула-1) – 400 млн доларів