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    Forbes назвав найоплачуваніших спортсменів десятиліття

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    У Флойда Мейвезера найбільший заробіток у спорті за останні 10 років - Forbes назвав найоплачуваніших спортсменів десятиліття
    У Флойда Мейвезера найбільший заробіток у спорті за останні 10 років
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    Рейтинг заробітків у спорті очолив боксер Флойд Мейвезер

    Видання Forbes оприлюднило рейтинг найоплачуваніших спортсменів за період з 2010 по 2019 рік.

    Перелік найбільших заробітків у спорті за десятиліття очолив боксер Флойд Мейвезер, чий прибуток сягнув майже мільярда – 915 мільйонів доларів.

    Другим названо португальського форварда «Ювентуса» Кріштіану Роналду. За зазначений період часу він заробив 800 мільйонів доларів.

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    На третьому місці також футболіст – запеклий суперник Роналду Ліонель Мессі з «Барселони». Він заробив за 10 років 750 мільйонів доларів.

    Топ-10 заробітків у спорті за 2010-2019 роки:

    1. Флойд Мейвезер (бокс) – 950 млн

    2. Кріштіану Роналду (футбол) – 800 млн

    3. Ліонель Мессі (футбол) – 750 млн

    4. Леброн Джеймс (баскетбол) – 680 млн

    5. Роджер Федерер (теніс) – 640 млн

    6. Тайгер Вудс (гольф) – 615 млн

    7. Філ Мікельсон (гольф) – 480 млн

    8. Менні Пак’яо (бокс) – 435 млн

    9. Кевін Дюрент (баскетбол) – 425 млн

    10. Л’юїс Хемілтон (Формула-1) – 400 млн доларів

    НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт бокс Кріштіану Роналду Ліонель Мессі
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