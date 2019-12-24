Forbes назвав найоплачуваніших спортсменів десятиліття
Рейтинг заробітків у спорті очолив боксер Флойд Мейвезер
Видання Forbes оприлюднило рейтинг найоплачуваніших спортсменів за період з 2010 по 2019 рік.
Перелік найбільших заробітків у спорті за десятиліття очолив боксер Флойд Мейвезер, чий прибуток сягнув майже мільярда – 915 мільйонів доларів.
Другим названо португальського форварда «Ювентуса» Кріштіану Роналду. За зазначений період часу він заробив 800 мільйонів доларів.
На третьому місці також футболіст – запеклий суперник Роналду Ліонель Мессі з «Барселони». Він заробив за 10 років 750 мільйонів доларів.
Топ-10 заробітків у спорті за 2010-2019 роки:
1. Флойд Мейвезер (бокс) – 950 млн
2. Кріштіану Роналду (футбол) – 800 млн
3. Ліонель Мессі (футбол) – 750 млн
4. Леброн Джеймс (баскетбол) – 680 млн
5. Роджер Федерер (теніс) – 640 млн
6. Тайгер Вудс (гольф) – 615 млн
7. Філ Мікельсон (гольф) – 480 млн
8. Менні Пак’яо (бокс) – 435 млн
9. Кевін Дюрент (баскетбол) – 425 млн
10. Л’юїс Хемілтон (Формула-1) – 400 млн доларів