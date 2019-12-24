Ультрас «Динамо» в компанії відомого співака відвідали напередодні свят дитячий будинок (фото)



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Yarmak дуже швидко здобув прихильність дітей WBC Ультрас Динамо

Зірковим гостем був реп-виконавець Yarmak

Напередодні новорічно-різдвяних свят ультрас команди київського «Динамо» відвідали дитячий будинок в Копилові Макарівського району на Київщині.

Поїздка вболівальників цього разу була особливо насиченою. Фанати привезли дітям теплі речі та солодощі, які були зібрані протягом останніх кількох місяців.

Під час зустрічі спершу був проведений яскравий майстер-клас з виготовлення слаймів, під час якого кожен міг собі зробити індивідуальну іграшку.

Пізніше приїхав зірковий гість – реп-виконавець Yarmak. Він довго спілкувався з дітьми, розповідав про свою кар'єру та виконав кілька хітів. Також Yarmak та його друзі подарували дітям ігрову приставу PlayStation 4, якій вони були особливо раді.

«Хочемо зазначити, що наступного року ми теж будемо відвідувати цей дитячий будинок. Так що, закликаємо всі небайдужих долучатися до добрих справ. Робімо наш світ кращим та допомагаймо тим, хто цього потребує!», - завершують звіт на Фейсбук-пабліку «WBC Ультрас Динамо».