Форвард збірної України повертається після пошкодження
Володимир Конєв
ФБУ
«Черкаські Мавпи» продовжили угоду з Володимиром Конєвим
«Черкаські Мавпи» продовжили угоду з форвардом збірної України Володимиром Конєвим. Баскетболіст відновився після пошкодження та почав тренуватися з командою, інформує прес-служба клубу.
Володимир Конєв зігравши лише кілька матчів на старті минулого сезону, пропустив більшу його частину і не з'являвся на паркеті в офіційних матчах близько року. Гравець переніс дві операції.
У чемпіонському сезоні Конєв був одним з лідерів команди: в 32 матчах національної першості українець набирав 10 балів, робив 5.9 підбирання та віддавав 1.9 передачі.
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Раніше Конєв також виступав за «Харків», «Кривбасбаскет» та «Хімік».