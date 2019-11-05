Форвард збірної України повертається після пошкодження



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Володимир Конєв ФБУ

«Черкаські Мавпи» продовжили угоду з Володимиром Конєвим

«Черкаські Мавпи» продовжили угоду з форвардом збірної України Володимиром Конєвим. Баскетболіст відновився після пошкодження та почав тренуватися з командою, інформує прес-служба клубу.

Володимир Конєв зігравши лише кілька матчів на старті минулого сезону, пропустив більшу його частину і не з'являвся на паркеті в офіційних матчах близько року. Гравець переніс дві операції.

У чемпіонському сезоні Конєв був одним з лідерів команди: в 32 матчах національної першості українець набирав 10 балів, робив 5.9 підбирання та віддавав 1.9 передачі.

Раніше Конєв також виступав за «Харків», «Кривбасбаскет» та «Хімік».