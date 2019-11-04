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    «Київ-Баскет» підсилився українським центровим

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    Владислав Коренюк - «Київ-Баскет» підсилився українським центровим
    Владислав Коренюк
    ФБУ

    Гравцем команди Айнарса Багатскіса став Владислав Коренюк

    Віце-чемпіон України «Київ-Баскет» повідомив про підписання українського центрового Владислава Коренюка.

    25-річний бігмен розпочинав сезон у складі «Сан-Квентіна», який виступає в другому за силою дивізіоні чемпіонату Франції.

    В поточному сезоні Коренюк набирав 13.5 очка (кидки з гри - 59%) і робив 5.2 підбирання, проводячи на майданчику 28.2 хвилини. 

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    Раніше кияни підсилили передню лінію бігменом збірної України Сергієм Павловим, а також відмовилися від підписання американського центрового Маліка Дайма.

    баскетбол БК Київ-Баскет
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