«Київ-Баскет» підсилився українським центровим



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Владислав Коренюк ФБУ

Гравцем команди Айнарса Багатскіса став Владислав Коренюк

Віце-чемпіон України «Київ-Баскет» повідомив про підписання українського центрового Владислава Коренюка.

25-річний бігмен розпочинав сезон у складі «Сан-Квентіна», який виступає в другому за силою дивізіоні чемпіонату Франції.

В поточному сезоні Коренюк набирав 13.5 очка (кидки з гри - 59%) і робив 5.2 підбирання, проводячи на майданчику 28.2 хвилини.

Раніше кияни підсилили передню лінію бігменом збірної України Сергієм Павловим, а також відмовилися від підписання американського центрового Маліка Дайма.