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    Форварда «Ніцци» Діабі підозрюють в крадіжці у одноклубника годинника за €70 тисяч

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    Ламін Діабі - Форварда «Ніцци» Діабі підозрюють в крадіжці у одноклубника годинника за €70 тисяч
    Ламін Діабі

    Якщо вина гравця буде доведена, клуб розірве з ним контракт.

    18-річний форвард «Ніцци» Ламін Діабі підозрюється в крадіжці дорогого годинника свого одноклубника Каспера Дольберга, повідомляє L'Equipe.

    За даними джерела, годинник вартістю € 70 тис. зник з роздягальні «Ніцци» 17 вересня. Поки Діабі є головним підозрюваним.

    Якщо вина гравця буде доведена, клуб розірве з ним контракт. Діабі повинен буде дати свідчення і відвідати слухання, на яких керівництво команди прийме подальше рішення.

    Діабі, який народився в 30 км від Ніцци, виступає за клуб з 13-річного віку. У нинішньому сезоні тінейджер ще не виходив на поле, але за свою кар'єру він взяв участь в шести матчі французької Ліги 1. Також його викликали в молодіжні збірні Франції різного віку.

    Нагадаємо, інцидент стався у вівторок, 17 вересня. Годинники 21-річного футболіста вартістю € 70 тис. викрали прямо з роздягальні команди. Самого датчанина в той момент не було на базі французького клубу через проблеми зі здоров'ям, і про зникнення він дізнався наступного дня, коли повернувся до тренувань.

    Джерело: Чемпионат.com

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