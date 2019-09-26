Форварда «Ніцци» Діабі підозрюють в крадіжці у одноклубника годинника за €70 тисяч



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ламін Діабі

Якщо вина гравця буде доведена, клуб розірве з ним контракт.

18-річний форвард «Ніцци» Ламін Діабі підозрюється в крадіжці дорогого годинника свого одноклубника Каспера Дольберга, повідомляє L'Equipe.

За даними джерела, годинник вартістю € 70 тис. зник з роздягальні «Ніцци» 17 вересня. Поки Діабі є головним підозрюваним.

Якщо вина гравця буде доведена, клуб розірве з ним контракт. Діабі повинен буде дати свідчення і відвідати слухання, на яких керівництво команди прийме подальше рішення.

Діабі, який народився в 30 км від Ніцци, виступає за клуб з 13-річного віку. У нинішньому сезоні тінейджер ще не виходив на поле, але за свою кар'єру він взяв участь в шести матчі французької Ліги 1. Також його викликали в молодіжні збірні Франції різного віку.

Нагадаємо, інцидент стався у вівторок, 17 вересня. Годинники 21-річного футболіста вартістю € 70 тис. викрали прямо з роздягальні команди. Самого датчанина в той момент не було на базі французького клубу через проблеми зі здоров'ям, і про зникнення він дізнався наступного дня, коли повернувся до тренувань.

Джерело: Чемпионат.com