  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Фото, які пригнічують: як виглядає закинутий Льодовий палац у Дніпрі

    • Розсилка
    Закинений&nbsp;спорткомплекс &laquo;Метеор&raquo; з середини - Фото, які пригнічують: як виглядає закинутий Льодовий палац у Дніпрі
    Закинений спорткомплекс «Метеор» з середини
    Фото із соцмереж

    На спорткомплекс «Метеор», здається, махнули рукою

    Колись тут грали в хокей і тренувалася майбутня олімпійська чемпіонка з фігурного катання Оксана Баюл. А нині зі стін спорткомплексу «Метеор» проростають молоді деревця.

    Світлини закиненого Льодового палацу в Дніпрі, які потрапили у Мережу, шокують.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Фото, які пригнічують: як виглядає закинутий Льодовий палац у Дніпрі
    Фото, які пригнічують: як виглядає закинутий Льодовий палац у Дніпрі
    Фото, які пригнічують: як виглядає закинутий Льодовий палац у Дніпрі
    Фото, які пригнічують: як виглядає закинутий Льодовий палац у Дніпрі
    Фото, які пригнічують: як виглядає закинутий Льодовий палац у Дніпрі
    Фото із соцмереж

    Не так давно «Главком» інформував, що для того, щоб відремонтувати Льодовий палац спорту «Метеор» у Дніпрі, необхідно 200-300 мільйонів гривень. Таку суму озвучив заступник міського голови Дніпра Олександр Шикуленко. При цьому, за слова зама пана мера, для проведення реконструкції міській владі треба домовлятися з космонавтами.

    Дніпро фігурне катання хокей Льодовий палац спорту «Метеор» Оксана Баюл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ