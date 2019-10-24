Фото, які пригнічують: як виглядає закинутий Льодовий палац у Дніпрі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Закинений спорткомплекс «Метеор» з середини Фото із соцмереж

На спорткомплекс «Метеор», здається, махнули рукою

Колись тут грали в хокей і тренувалася майбутня олімпійська чемпіонка з фігурного катання Оксана Баюл. А нині зі стін спорткомплексу «Метеор» проростають молоді деревця.

Світлини закиненого Льодового палацу в Дніпрі, які потрапили у Мережу, шокують.

Не так давно «Главком» інформував, що для того, щоб відремонтувати Льодовий палац спорту «Метеор» у Дніпрі, необхідно 200-300 мільйонів гривень. Таку суму озвучив заступник міського голови Дніпра Олександр Шикуленко. При цьому, за слова зама пана мера, для проведення реконструкції міській владі треба домовлятися з космонавтами.