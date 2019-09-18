Щоб реконструювати Льодовий палац у Дніпрі, треба домовлятися з космонавтами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наразі «Метеор» у жахливому стані Наше місто

Гроші у цьому питанні начебто не проблема

Щоб відремонтувати Льодовий палац спорту «Метеор» у Дніпрі, необхідно 200-300 мільйонів гривень. Таку суму озвучив заступник міського голови Дніпра Олександр Шикуленко під час прес-конференції в ІА «Міст-Дніпро».

«Це наша мрія, - сказав чиновник. - Але Льодовий палац є власністю Національного космічного агентства, і це дуже делікатне питання. Ми кілька разів зверталися з проханням передати його в комунальну власність. Його можна відновити. Особисто я досліджував там усі закутки. Так, він знаходиться в жахливому стані. Щоб привести його в порядок, необхідно 200-300 мільйонів гривень.

Поки що є розмови. Чи є шанс отримати «Льодовий» у комунальну власність міста? Напевно, є. Але коли це станеться, не можу сказати. Пропонувалися варіанти про спільну власність, але так справа не піде. Такі об'єкти повинні бути або в нормальних руках, або, якщо хтось не справляється, потрібно їх віддавати місту.

Нам дуже потрібна ще одна льодова арена. Комплекс на Набережній Заводській просто не витримує. Він працює з шостої ранку до десятої вечора. Є вихід – побудувати новий палац. Але це технічно дуже складна споруда, плюс потрібно знайти десь місце, щоб він був доступним. Тому сподіваємося на вирішення питання з «Льодовим». Тоді ми зможемо мати не тільки спорткомплекс, а чи не найшикарніший концертний зал в Україні», - сказав Шикуленко.

Зауважимо, що Льодовий палац спорту «Метеор» був закритий на реконструкцію п’ять років тому, коли Україна готувалася приймати чемпіонат Європи з баскетболу. Там було демонтовано обладнання, а всі спортивні секції переведені в інші місця. Однак через війну на Донбасі Євро був перенесений в іншу країну, а «Льодовий» так і залишився стояти спорожнілим.

Читайте також: У Вінниці може щезнути єдина придатна для хокейних тренувань ковзанка

Джерело: Наше місто