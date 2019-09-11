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    Франція вибила чинних чемпіонів з плей-оф чемпіонату світу з баскетболу

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    Чвертьфінал чемпіонату світу Франція - США - Франція вибила чинних чемпіонів з плей-оф чемпіонату світу з баскетболу
    Чвертьфінал чемпіонату світу Франція - США
    ФІБА

    Зіркова збірна США програла в чвертьфіналі чемпіонату світу в Китаї

    Збірна Франції вийшла в півфінал чемпіонату світу з баскетболу в Китаї, здолавши в чвертьфіналі чинних чемпіонів з США – 89:79.

    США – Франція 89:79 (18:18, 21:17, 27:18, 13:26)

    США: Мітчелл 29 + 6 підбирань + 4 передачі, Вокер 10 - 4 втрати, Харріс 5, Барнс 4 + 4 передачі, Тернер 2 – старт, Смарт 11, Браун 9, Міддлтон 5 + 5 підбирань + 3 передачі, Вайт 4, Лопез 0, Пламлі 0
    Франція: Фурньє 22 + 4 передачі, Гобер 21 + 16 підбирань + 3 блок-шота, Нтілікіна 11, Батюм 6 + 5 підбирань, Мбайе 2 – старт, Де Коло 18, Альбісі 5, Лессор 3, Тупан 1, Лабейрі 0

     Лідерська гра Руді Гобера та Евана Фурньє, а також своєчасні влучання Франка Нтілікіни та Нандо Де Коло допомогла французам виграти заключну частину поєдинку.

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    У США найкращим в цьому матчі був Донован Мітчелл, який набрав 29 очок, зробив 6 підбирань та 4 передачі.

    За вихід у фінал збірна Франції, найкращим досягненням якої на світових першостях є третє місце на ЧС-2014, боротиметься зі збірною Аргентини. Аргентинці також стали авторами сенсації, обігравши у чвертьфіналі команду Сербії.

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