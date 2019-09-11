Найкращі моменти перших чвертьфіналів чемпіонату світу з баскетболу (відео)
Аргентина перемогла в чвертьфіналі Сербію
ФІБА
На чемпіонаті світу в Китаї визначилися два півфіналісти
Напередодні на чемпіонаті світу в Китаї відбулися перші матчі чвертьфіналу. За їхніми результатами визначилися перші півфіналісти.
У стартовому матчі плей-оф Аргентина вибила з боротьби Сербію – 97:87.
У другому матчі Іспанія впевнено розібралася з Польщею – 90:78.
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Відтак у півфіналах Аргентина вийшла на переможця пари США – Франція, а Іспанія – на переможця поєдинку Австралія – Чехія.