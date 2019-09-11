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    Найкращі моменти перших чвертьфіналів чемпіонату світу з баскетболу (відео)

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    Аргентина перемогла в чвертьфіналі Сербію - Найкращі моменти перших чвертьфіналів чемпіонату світу з баскетболу (відео)
    Аргентина перемогла в чвертьфіналі Сербію
    ФІБА

    На чемпіонаті світу в Китаї визначилися два півфіналісти

    Напередодні на чемпіонаті світу в Китаї відбулися перші матчі чвертьфіналу. За їхніми результатами визначилися перші півфіналісти.

    У стартовому матчі плей-оф Аргентина вибила з боротьби Сербію – 97:87.

    У другому матчі Іспанія впевнено розібралася з Польщею – 90:78.

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    Відтак у півфіналах Аргентина вийшла на переможця пари США – Франція, а Іспанія – на переможця поєдинку Австралія – Чехія.

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