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    Французька поліція затримала колишнього президента УЄФА Платіні

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    Мішель Платіні - Французька поліція затримала колишнього президента УЄФА Платіні
    Мішель Платіні
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    Колишнього футболіста та функціонера затримано по справі вибору господаря ЧС-2022

    Французька поліція затримала колишнього президента УЄФА Мішеля Платіні. Затримання відбулося по справі розслідування обставин виборів господаря чемпіонату світу з футболу 2022 року, інформує Mediapart.

    За кілька дні до голосування щодо господарів чемпіонатів світу 2018 та 2022 років Платіні зустрічався в Швейцарії з представниками Федерації футболу Катару. Слідство має інформацію, що Платіні робив це на прохання тодішнього президента Франції Ніколя Саркозі.

    Триразовий володар «Золотого м’яча» (1983, 1984, 1985) Платіні очолював УЄФА з 2007 року. У грудні 2015 року його на вісім років усунули від будь-якої футбольної діяльності за причетність до фінансових махінацій.

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