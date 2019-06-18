Хачеріді прокоментував можливість переходу в «Шахтар»



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Колишній захисник «Динамо» спростував чутки щодо можливого продовження кар`єри

Колишній захисник київського «Динамо» Євген Хачеріді прокоментував можливість переходу до складу донецького «Шахтаря». Футболіст категорично спростував чутки щодо ймовірності такого трансферу.

«Це неправда. Не розумію, звідки виникають подібні чутки. Це маячня. Я віддав «Динамо» 10 років. То ж це неможливо», - зазначив українець у ефірі каналу «Зе Интервьюер».

Також Хачеріді, останнім клубом якого був грецький ПАОК, підтвердив, що став вільним аґентом.