Футболіст Алієв: Не зрозумів, за що поліцейські мене зупинили, але прошу в них вибачення



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Спортсмен покаявся

Екс-футболіст київського «Динамо» Олександр Алієв усвідомив свою провину перед поліцейськими і опублікував про це пост у соціальній мережі Facebook.

«Друзі! Ви, мабуть, уже бачили відео, де показаний мій конфлікт з поліцією. Я так і не зрозумів, за що мене зупинили, але це не виправдовує моєї поведінки. Я поводився неналежно. Прошу вибачення у співробітників поліції. Вибачте мене будь ласка. Я був неправий», – написав Алієв.

Нагадаємо, що Алієв брутально об матюкав поліцейських після того, як вони його зупинили вночі.