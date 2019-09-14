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    Футболіст Алієв: Не зрозумів, за що поліцейські мене зупинили, але прошу в них вибачення

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    Олександр Алієв визнав провину - Футболіст Алієв: Не зрозумів, за що поліцейські мене зупинили, але прошу в них вибачення
    Олександр Алієв визнав провину
    Іван Вербицький

    Спортсмен покаявся

    Екс-футболіст київського «Динамо» Олександр Алієв усвідомив свою провину перед поліцейськими і опублікував про це пост у соціальній мережі Facebook.

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     «Друзі! Ви, мабуть, уже бачили відео, де показаний мій конфлікт з поліцією. Я так і не зрозумів, за що мене зупинили, але це не виправдовує моєї поведінки. Я поводився неналежно. Прошу вибачення у співробітників поліції. Вибачте мене будь ласка. Я був неправий», – написав Алієв.

    Нагадаємо, що Алієв брутально об матюкав поліцейських після того, як вони його зупинили вночі.

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