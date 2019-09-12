«Убєрі єйо, бл…»: футболіст Алієв об матюкав полісменів, як його зупинили серед ночі (відео)



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Олександр Алієв і Артем Мілевський гідно несли динамівський стяг 1927

В українському футболі змінилося чимало. Лише футболіст Алієв який був, такий і залишається

Екс-футболіст київського «Динамо» і національної збірної України Олександр Алієв – знову герой поліцейських хронік. На цей раз він потрапив в оперативне відео після того, як його автівку зупинили серед ночі.

«Ты герой или шо», «убери ее, б…дь», «убери плетку и я тебе покажу что дальше», - це так Олександр, який нещодавно збрив кучері і став голомозим, спілкується з правоохоронцями.

Нагадаємо, що уродженець Хабаровська (РФ) Алієв приїхав в Україну ще в дитячому віці і тривалий час готувався в академічній групі «Динамо» в Павла Яковенка. Поряд із Артемом Мілевським він вважався найталановитішим представником цієї плеяди. Однак, завершивши академію і розпочавши у 2002 році виступи за «Динамо», Олександр загубив свою кар’єру постійними порушеннями спортивного режиму. Від його послуг кияни остаточно відмовилися в 2013 році.

У складі національної збірної України Алієв провів 28 матчів і забив шість м’ячів. З молодіжною командою до 21-го року Олександр став срібним призером чемпіонату Європи-2006.