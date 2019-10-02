Футболіст збірної України може прийняти російське громадянство
Ярослав Ракицький
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Змінити паспорт може захисник «Зеніта» Ярослав Ракицький
У Росії букмекерські компанії почали приймати ставки на ймовірність прийняття місцевого громадянства захисником «Зеніта» та збірної України Ярославом Ракицьким.
Наразі шанси на зміни громадянства гравцем розцінюються в 22%.
Ярослав Ракицький на початку 2019 року перейшов до газпромівського «Зеніту» після 13-ти років у «Шахтарі».
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Ракицький зіграв 54 матчі в складі національної збірної України. Втратив місце в складі команди після переходу до «Зеніту».