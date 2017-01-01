Футболіст «Зорі» розповів, як дуже сильно хоче зіграти за збірну України

Але, за словами Артема Гордієнка, є футболісти, сильніші за нього

Універсал «Зорі» розповів про поточний і наступний роки, схильність до універсалізації та пам’ятні матчі. За словами Артема Гордієнка, рік він вважає дуже успішним, адже «Зоря» взяла бронзу чемпіонату, зіграла у групі Ліги Європи, здобула величезний досвід, інформує офіційний сайт української Прем’єр-ліги.



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Артем Гордієнко. Фото upl.ua

Але, за словами Артема Гордієнка, є футболісти, сильніші за нього

Універсал «Зорі» розповів про поточний і наступний роки, схильність до універсалізації та пам’ятні матчі.

За словами Артема Гордієнка, рік він вважає дуже успішним, адже «Зоря» взяла бронзу чемпіонату, зіграла у групі Ліги Європи, здобула величезний досвід, інформує офіційний сайт української Прем’єр-ліги.

«Я, у свою чергу, також не зупинився у розвитку. Моя універсальність може завадити розкритися у футболі? Найцікавіше те, що сьогодні ніхто точно не скаже, як буде. Лише майбутнє розставить усе по місцях», - сказав він.

«Для мене важливе інше: переконаний – грати треба там, де я корисний для команди. Ось із чого виходжу. І повірте, для мене то не проблема – зіграти опорником, правим захисником, іще десь», - додав футболіст.

Від майбутнього року Гордієнко очікує подальшого прогресу – свого та команди.

«Хочемо повторно виграти бронзу, виступити у групі Ліги Європи, прогресувати. Збірна? Якщо мене поки не викликають, значить, є футболісти, сильніші за мене. Хоч я дуже цього хочу», - підсумував він.

Нагадаємо, «Зоря» зацікавлена у послугах відразу кількох гравців «Олександрії».