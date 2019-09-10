Футболіста «Евертона» покарали за зйомку в рекламі букмекерів
Йеррі Мина
Sky Sports
Захисник Йєррі Мина виплатить понад 11 тисяч євро штрафу
Захисника «Евертона» Йєррі Мину оштрафовано на 11,2 тисячі євро за порушення заборони щодо співпраці з букмекерськими компаніями.
Гравцю збірної Колумбії висунули звинувачення через те, що він раніше знявся в рекламному відео одного з букмекерів.
Мина повністю визнав провину та вибачився. Відтак його покарання обмежилося штрафом та попередженням.
Усі кошти від зйомки захисник передав у свій благодійний фонд, який опікується дітями-сиротами в Колумбії. Це також допомогло футболісту уникнути дискваліфікації.