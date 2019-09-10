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    Футболіста «Евертона» покарали за зйомку в рекламі букмекерів

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    Йеррі Мина - Футболіста «Евертона» покарали за зйомку в рекламі букмекерів
    Йеррі Мина
    Sky Sports

    Захисник Йєррі Мина виплатить понад 11 тисяч євро штрафу

    Захисника «Евертона» Йєррі Мину оштрафовано на 11,2 тисячі євро за порушення заборони щодо співпраці з букмекерськими компаніями.

    Гравцю збірної Колумбії висунули звинувачення через те, що він раніше знявся в рекламному відео одного з букмекерів.

    Мина повністю визнав провину та вибачився. Відтак його покарання обмежилося штрафом та попередженням.

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    Усі кошти від зйомки захисник передав у свій благодійний фонд, який опікується дітями-сиротами в Колумбії. Це також допомогло футболісту уникнути дискваліфікації.

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