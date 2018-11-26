Футболістів «Арсеналу-Київ» проженуть через детектор брехні



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Київський клуб поступився одеському, виграючи по ходу зустрічі Фото: ua-football

У керівництва столичного клубу є питання по результату у матчі з «Чорноморцем»

Гравці «Арсеналу-Київ» пройдуть тест на детекторі брехні через підозри стосовно матчу 16-го туру УПЛ проти «Чорноморця» (1:2).

Про це повідомив журналіст телеканалів «Футбол 1/2» Ігор Бурбас.

«В «Арсеналу» сьогодні поліграф. Команду в повному складі проженуть через детектор брехні. У керівництва клубу питання до гравців стосовно результату в Одесі. Тим паче перед грою були попереджувальні дзвінки про підозрілі маневри за лаштунками поля», - написав Бурбас.

Київський клуб поступився одеському, виграючи по ходу зустрічі, пропустивши два голи за дві хвилини.

Фінальний свисток зафіксував вольову перемогу «Чорноморця», який набрав 12 очок та відірвався від «канонірів» вже на п'ять залікових балів.

До 10-ї сходинки залишається чотири очки.

Раніше стало відомо, що у серпні у захисника «Чорноморця» Артема Ярмоленка була взята допінг-проба, яка дала позитивний результат.