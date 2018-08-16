Футбольна асоціація Чехії розкритикувала ФК «Славія» за заяву проти «Динамо» та Суркіса



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Чеські футбольні чиновники вважають, що заява Тврдика переходить усі межі

Футбольна асоціація Чеської Республіки (ФАЧР) відреагувала на скандальні висловлювання президента «Славії» Ярослава Тврдика, зроблені після матчу-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між «Динамо» та празьким клубом.

Про це повідомляє офіційний сайт київського клубу.

ФАЧР вважає заяву керівництва ФК «Славія» (Прага), що спрямована проти УЄФА, представників УЄФА та ФК «Динамо», неспортивною та такою, що виходить далеко за рамки дозволеного.

Про це йдеться у тексті, опублікованому на офіційному сайті асоціації.

ФАЧР вважає, що заява ФК «Славія», зроблена на емоціях, переходить усі межі та завдає шкоди чеському футболу загалом не лише в очах УЄФА.

ФАЧР хотіла би, щоб майбутні матчі між командами Чеської Республіки й України носили виключно футбольний і спортивний характер.

Окрім того, асоціація адресувала це побажання також уболівальникам обох команд.

Чеська сторона не виступатиме з будь-якими подальшими коментарями стосовно даної ситуації, оскільки вважає, що УЄФА, безсумнівно, відреагує на події.

Нагадаємо, голова правління «Славії» закликав Суркіса залишити посаду в УЄФА, але потім видалив повідомлення.